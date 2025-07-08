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В Ростове минувшей ночью в частном секторе сгорели три дома

Три дома сгорели за ночь: в Ростове ликвидировали крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 июля в Ростове в районе 7-й линии, 52 произошло серьезное возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 23:28 — горели частные дома. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей, которые смогли справиться с пламенем почти к трем часам утра.

Огнем повреждены три частных жилых дома общей площадью 230 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Для тушения пожара были задействованы восемь спецмашин и 32 спасателя.

Причины возгорания устанавливаются.

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