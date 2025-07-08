В Башкирии во время погони пассажиры вылетели из салона автомобиля.

Включив проблесковые маячки, они поехали за авто, чтобы проверить водителя. Увидев их, обвиняемый прибавил газу, чтобы скрыться от сотрудников полиции. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Оба пассажира вылетели из салона, при этом один пассажир погиб на месте ДТП, второй пассажир с черепно-мозговой травмой головы был доставлен в больницу, где в позже от полученных травм скончался.