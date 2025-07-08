В Башкирии во время погони пассажиры вылетели из салона автомобиля.

Кумертауский межрайонный суд арестовал 39-летнего местного жителя, совершившего смертельное ДТП. Из материалов дела следует, что пьяный обвиняемый управлял автомобилем с находящимися в салоне двумя пассажирами. Он был замечен инспекторами ДПС, которые обратили внимание на неровную траекторию движения машины.
Включив проблесковые маячки, они поехали за авто, чтобы проверить водителя. Увидев их, обвиняемый прибавил газу, чтобы скрыться от сотрудников полиции. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Оба пассажира вылетели из салона, при этом один пассажир погиб на месте ДТП, второй пассажир с черепно-мозговой травмой головы был доставлен в больницу, где в позже от полученных травм скончался.
Обвиняемый пытался скрыться в лесопосадке, но его догнали и задержали. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.