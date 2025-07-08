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МВД: мошенники стали звонить детям под видом школьных психологов

Злоумышленники пытаются заставить школьников передать им деньги через курьеров.

Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники стали использовать новую схему — звонят детям под видом школьных психологов, чтобы выманить деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Злоумышленники говорят, что ребенок не прошел психологическое тестирование, а результаты якобы попали в открытый доступ. После этого присылают фишинговую ссылку, где отображается личная информация ребенка, и запугивают уголовными делами. Цель — заставить подростка вынести из дома деньги и передать их мошенникам через курьеров», — рассказали правоохранители.

В МВД порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они приходят со знакомых номеров, и установить на телефон антивирусную программу. В ведомстве подчеркнули, что школьные психологи никогда не требуют денег таким образом.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать в Telegram новую функцию предложенных публикаций для фишинговых атак на администраторов крупных каналов.