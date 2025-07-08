МВД: мошенники стали звонить детям под видом школьных психологов

Телефонные мошенники стали использовать новую схему — звонят детям под видом школьных психологов, чтобы выманить деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Злоумышленники говорят, что ребенок не прошел психологическое тестирование, а результаты якобы попали в открытый доступ. После этого присылают фишинговую ссылку, где отображается личная информация ребенка, и запугивают уголовными делами. Цель — заставить подростка вынести из дома деньги и передать их мошенникам через курьеров», — рассказали правоохранители.
В МВД порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они приходят со знакомых номеров, и установить на телефон антивирусную программу. В ведомстве подчеркнули, что школьные психологи никогда не требуют денег таким образом.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать в Telegram новую функцию предложенных публикаций для фишинговых атак на администраторов крупных каналов.