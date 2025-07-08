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Силовики пришли с обыском в «Электросети Армении», принадлежащую Карапетяну

ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники силовых структур пришли с обыском в офис «Электросетей Армении», сообщает во вторник Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: © РИА Новости

«Правоохранители с 8 утра находятся также в офисе “Электрических сетей”. Сотрудникам не позволяют войти в здание», — сообщили в компании, принадлежащей бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Карапетяну в Армении ранее предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Ранее в МВД Армении сообщали об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.

Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда «Ташир» — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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