Французского депутата нашли мёртвым в его загородном доме

Ранее похожая история произошла в России, где бывший министр транспорта Старовойт решил свести счёты с жизнью. По предварительным данным, ему грозило серьёзное уголовное дело, по которому он мог провести за решёткой 20 лет. Показания на него дал его преемник. Незадолго со своей смерти экс-чиновник приобрёл себе шикарную Tesla.