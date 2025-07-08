В головной офис «Электросетей» Карапетяна в Армении ворвались силовики

Рано утром сотрудники армянских правоохранительных органов провели операцию в центральном офисе ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего задержанному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Как сообщила пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян в беседе с «ТАСС», с самого утра в здании проводятся неизвестные мероприятия.
«С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание», — пояснила представитель компании.
По данным армянских средств массовой информации, параллельно с этим силовые структуры проводят обыск в резиденции генерального директора организации Нарека Карапетяна, приходившегося племянником арестованному бизнесмену.
Напомним, что в столице Армении ранее начались акции с требованиями освободить предпринимателя Карапетяна из-под стражи.
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