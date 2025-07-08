Главный бухгалтер филиала волгоградского вуза попалась на хищении

Как сообщает региональный СУ Следственного комитета РФ, обвиняемая с помощью преступной схемы в течение нескольких лет похищала денежные средства филиала вуза.
Главбух составляла фиктивные договоры гражданско-правового характера по оказанию услуг и выполнению работ, где одной из сторон были ее знакомые, в том числе предприниматели. Также женщина оформляла подложные акты приема выполненных работ и в кассе получала наличные деньги под предлогом передачи их исполнителям. При безналичном перечислении главный бухгалтер убеждала предпринимателей вернуть якобы ошибочно поступившие суммы.
Ущерб бюджету образовательного учреждения составил почти 6 млн рублей.
Добавим, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Фигурантка признала вину и возместила причиненный ущерб.