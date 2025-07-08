Известно, что 16-летний водитель мототранспорта на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом Fiat. В результате аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир двухколесного транспорта.
С травмами различной степени тяжести ребят доставили в больницу. Пассажир находится в коме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее «НК» писала, что в Северском районе 13-летний водитель врезался в опору электропередач и скрылся с места происшествия.
Подросток находится в коме после ДТП в Абинском районе
В Абинском районе подростки на питбайке попали в ДТП. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Известно, что 16-летний водитель мототранспорта на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом Fiat. В результате аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир двухколесного транспорта.