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Подросток находится в коме после ДТП в Абинском районе

В Абинском районе подростки на питбайке попали в ДТП. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Источник: 23 МВД — Telegram

Известно, что 16-летний водитель мототранспорта на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом Fiat. В результате аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир двухколесного транспорта.

С травмами различной степени тяжести ребят доставили в больницу. Пассажир находится в коме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «НК» писала, что в Северском районе 13-летний водитель врезался в опору электропередач и скрылся с места происшествия.