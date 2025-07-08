Подросток находится в коме после ДТП в Абинском районе

Известно, что 16-летний водитель мототранспорта на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом Fiat. В результате аварии пострадали водитель и 16-летний пассажир двухколесного транспорта.



С травмами различной степени тяжести ребят доставили в больницу. Пассажир находится в коме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Ранее «НК» писала, что в Северском районе 13-летний водитель врезался в опору электропередач и скрылся с места происшествия.