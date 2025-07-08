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Жительница Приморья получила почти миллион рублей на несуществующих детей

В Приморском крае следователи регионального управления МВД закончили расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Ущерб оценивается почти на один миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигуранткой дела является 31-летняя жительница края, проживающая в городе Уссурийске. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба).

По версии следствия женщина, имеющая на иждивении четырех детей, представила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении еще двух малышей. Она действовала вместе с неустановленными лицами, которые указывались в документах в качестве присутствовавших при родах.

В итоге фигурантке были выданы свидетельства о рождении. С этими документами она на протяжении почти четырех лет незаконно получала соцвыплаты, которые тратила на собственные нужды. Общая сумма ущерба государственным и региональным бюджетам составила 992,2 тысячи рублей.

В данный момент приморчанка находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.