Shot: Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Инцидент произошел ночью 28 мая, когда футболист вместе с друзьями отмечал победу «Краснодара» в чемпионате России. Утром компания зашла в «Кофеманию», где между ними и другими посетителями вспыхнул конфликт. Причиной стала повышенная шумность компании Смолова. Футболист обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве. По информации Карпова, речь идет о попытке вымогательства 20 миллионов рублей, а также о покушении на мошенничество в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.