Shot: Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Футболисту Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы из-за инцидента в «Кофемании». Как сообщает Shot, полиция ожидает медицинского заключения о состоянии пострадавшего.
Речь идет о 52-летнем бизнесмене из Челябинска Владимире Кузьминове, который проходит обследование по месту жительства. Он должен направить заключения врачей в Москву. Если будет установлено, что вред здоровью тяжкий, дело возбудят по статье 111 УК РФ.
Точные данные о травмах пока не подтверждены. В интернете появилась информация о возможных переломах костей лица, что может быть квалифицировано как тяжкий вред, если приведет к утрате функций организма, передает Telegram-канал.
Инцидент произошел ночью 28 мая, когда футболист вместе с друзьями отмечал победу «Краснодара» в чемпионате России. Утром компания зашла в «Кофеманию», где между ними и другими посетителями вспыхнул конфликт. Причиной стала повышенная шумность компании Смолова. Футболист обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве. По информации Карпова, речь идет о попытке вымогательства 20 миллионов рублей, а также о покушении на мошенничество в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.