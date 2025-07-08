Депутат стал свидетелем гибели девушки на пляже в Конаеве

«На людях просто зарабатывают деньги, не создавая нормальных цивилизованных условий для отдыха», — заявил он.
Депутат отметил, что на пляже не было ни камер видеонаблюдения, ни спасательных кругов, ни вышек, ни медицинского работника. Не оказалось и спасателей: девушку вытаскивали из воды обычные лодочники и отдыхающие. Первую помощь пытались оказать свидетели происшествия, не имеющие нужных навыков.
«В этих “диких” условиях, когда понимаешь, что на пляжах Капчагая, в случае если ты будешь тонуть, тебя спасать не будут профессиональные спасатели, а если все же спасут, то первую помощь окажут не медики, а отдыхающие, которые видели навыки спасения разве что по телевизору», — уточнил он.
Базарбек назвал ситуацию «русской рулеткой», подчеркнув, что такие условия на казахстанских пляжах угрожают жизни людей. Большинство пляжей Конаева фактически находятся в частной собственности, несмотря на требования закона о водоохранных зонах.
«Процветает бизнес богатых “Буратин”, которые с помощью коррупционеров в акиматах и других госорганах захватили все водоохранные зоны и полосы. Они открыли зоны отдыха с громкими названиями — Resort, Royal, Beach — с сомнительной системой канализации, электроснабжения и водоснабжения», — заявил мажилисмен.
Он отметил, что, по данным кадастровых баз, в Конаеве насчитывается около 300 зон отдыха, занявших территорию водного фонда.
После трагедии Базарбек связался с руководителем Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции. Он заявил о начале масштабной проверки всех пляжей и зон отдыха. Депутат пообещал, что все проверки будут открытыми. Многие незаконные владельцы лишатся доступа к этим территориям.
«Череда смертей, жалобы и возмущение общества, а также экологическая ситуация в Капчагае должны перезагрузить наше отношение к внутреннему туризму — от безропотного и безысходного смирения к нетерпимости к происходящему», — подчеркнул депутат.
Он также подчеркнул необходимость реформ в сфере туризма. Базарбек заявил о готовности ужесточить законодательство, чтобы повысить ответственность за безопасность отдыхающих.
Ранее казахстанцы жаловались на очереди, антисанитарию и отсутствие туалетов на Капшагае. Видео с переполненного берега вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. На кадрах видно: отдыхающих так много, что буквально яблоку негде упасть.