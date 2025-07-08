Депутат стал свидетелем гибели девушки на пляже в Конаеве

«В этих “диких” условиях, когда понимаешь, что на пляжах Капчагая, в случае если ты будешь тонуть, тебя спасать не будут профессиональные спасатели, а если все же спасут, то первую помощь окажут не медики, а отдыхающие, которые видели навыки спасения разве что по телевизору», — уточнил он.