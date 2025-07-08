Силовики пришли с обысками в компанию арестованного бизнесмена Карапетяна

Самвел Карапетян был арестован после того, как публично выразил поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. При этом ранее он неоднократно занимался реставрацией церквей и благотворительностью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично раскритиковал Карапетяна, назвав его «распутным благотворителем». После этого в доме бизнесмена были проведены обыски, а сам он был арестован.