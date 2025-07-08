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Силовики пришли с обысками в компанию арестованного бизнесмена Карапетяна

Правоохранительные органы Армении находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), не допуская работников в здание. Компания принадлежит арестованному предпринимателю и меценату Самвелу Карапетяну.

Также обыски прошли в доме племянника Карапетяна.

Правоохранительные органы Армении находятся в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), не допуская работников в здание. Компания принадлежит арестованному предпринимателю и меценату Самвелу Карапетяну.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ереване в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна собрались толпы: в чем суть его дела и кто он такой.

«Правоохранители с восьми утра находятся также в офисе “Электрические сети Армении”», — рассказали радио Sputnik в пресс-службе компании. Также обыски прошли в доме Нарека Карапетяна, председателя совета директоров компании «Элсети» и племянника Карапетяна.

Самвел Карапетян был арестован после того, как публично выразил поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне критики со стороны властей. При этом ранее он неоднократно занимался реставрацией церквей и благотворительностью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично раскритиковал Карапетяна, назвав его «распутным благотворителем». После этого в доме бизнесмена были проведены обыски, а сам он был арестован.

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