Самарского студента наказали за исправление оценок в компьютере вуза

Парень каким-то образом раздобыл логин и пароль от системы учета успеваемости. Зайдя в нее с рабочего компьютера в вузе, он нашел свою знакомую студентку и исправил ее оценку с «тройки» на «четверку». Но этим он не ограничился — еще удалил кучу важных документов: 88 экзаменационных ведомостей и 35 студенческих документов саратовского филиала.