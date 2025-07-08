Самарского студента наказали за исправление оценок в компьютере вуза

В Самаре студент попал под суд за то, что залез в компьютерную систему университета и поменял оценки, рассказали в Самарском облсуде.
Парень каким-то образом раздобыл логин и пароль от системы учета успеваемости. Зайдя в нее с рабочего компьютера в вузе, он нашел свою знакомую студентку и исправил ее оценку с «тройки» на «четверку». Но этим он не ограничился — еще удалил кучу важных документов: 88 экзаменационных ведомостей и 35 студенческих документов саратовского филиала.
За такой «взлом» суд назначил студенту полгода исправительных работ. Плюс с его зарплаты теперь будут забирать 10% в пользу государства.
Парень попытался обжаловать решение, но областной суд оставил приговор без изменений. Теперь ему точно придется отвечать за свой поступок.
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