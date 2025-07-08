В Омске в результате ДТП с участием четырёх автомобилей погиб человек

В понедельник, 7 июля, в 13:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с летальным исходом в Кировском округе Омска.
По предварительным данным, в районе остановки «Дорстрой» на улице 2-й Солнечной 42-летний водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Nissan. Вследствие удара Nissan врезался в автомобиль Kia, за рулём которого находился 64-летний мужчина. После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Brilliance, за рулём которого был 71-летний мужчина.
От полученных травм водитель Brilliance скончался на месте. Также госпитализированы пассажирка автомобиля Brilliance — 76-летняя женщина и пассажир Volkswagen — 11-летняя девочка.
Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.