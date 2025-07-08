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Полицейский набросился с кулаками на жителя Уфимского района

Полицейский набросился с кулаками на жителя Уфимского района.

В полицию Уфимского района 4 июля из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился местный житель с ссадинами и ушибами. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, полицейские установили, что накануне между двумя мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них нанёс оппоненту телесные повреждения. Также выяснилось, что правонарушителем является сотрудник башкирского гарнизона полиции, который в момент происшествия находился вне службы.

«По поручению руководства МВД по РБ подразделение собственной безопасности проводит служебную проверку. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка произошедшему», — прокомментировали в ведомстве.