Полицейский набросился с кулаками на жителя Уфимского района.

В полицию Уфимского района 4 июля из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился местный житель с ссадинами и ушибами. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, полицейские установили, что накануне между двумя мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них нанёс оппоненту телесные повреждения. Также выяснилось, что правонарушителем является сотрудник башкирского гарнизона полиции, который в момент происшествия находился вне службы.