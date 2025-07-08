В Индонезии вулкан Левотоби выбросил пепел на 18 километров: видео

В округе Ист-Флорес вчера утром произошло извержение вулкана Левотоби. По данным CNN Indonesia, столб пепла поднялся на высоту 18 километров. Извержение сопровождалось мощным взрывом и образованием горячих облаков, которые распространились на пять километров от кратера в северном и северо-восточном направлениях, сообщил сотрудник Индонезийской службы наблюдения за вулканами Фаджаруддин Балидо. Активность вулкана продолжалась 6 минут 26 секунд. Жертв и пострадавших нет. Власти присвоили Левотоби четвертый, наивысший уровень опасности и ввели чрезвычайное положение. Жителям запрещено приближаться к кратеру ближе чем на семь километров.