Производитель «Мистера сидра» «не знал, что в основе напитка метиловый спирт»

Айрапетян пояснил, что в мае 2023 г. знакомые, в числе которых был Дмитрий Егоров, предложили ему купить «обычный пищевой этиловый спирт», и у него «не было оснований» не доверять их словам. «Мне достаточно было, что это этиловый спирт, а какие-то сопроводительные документы не нужны. Экспертизы не проводил из-за отсутствия возможности», — сказал Айрапетян в ответ на вопрос государственного обвинителя о том, проверял ли он качество спирта, который продал Гусейнову.