Продала квартиру по просьбе «ФСБ»: ответив на звонок, сибирячка осталась без жилья и 8,8 миллиона

Под психологическим давлением, получив поддельные документы на электронную почту, растерянная женщина действительно оформила продажу своей квартиры за 8,8 миллиона рублей. Все деньги она передала «курьеру» — как раз тому самому подсудимому, чья роль в схеме и была доказана в суде.