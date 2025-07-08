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Продала квартиру по просьбе «ФСБ»: ответив на звонок, сибирячка осталась без жилья и 8,8 миллиона

В Забайкалье осудили курьера мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите завершилось громкое уголовное дело о мошенничестве, которое лишило сибирячку собственной квартиры. Как сообщили КП-Иркутск в Центральном районном суде, 32-летнему жителю Кургана, участнику преступной группы, вынесли приговор.

— Все началось со звонков в мессенджере в июле 2024 года. Неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ и Росреестра, убедили жертву, что ее квартирой пытаются завладеть мошенники. Для «спасения» имущества требовалось срочно провести фиктивную сделку продажи, — рассказывают в пресс-службе суда.

Под психологическим давлением, получив поддельные документы на электронную почту, растерянная женщина действительно оформила продажу своей квартиры за 8,8 миллиона рублей. Все деньги она передала «курьеру» — как раз тому самому подсудимому, чья роль в схеме и была доказана в суде.

Преступник, ранее уже имевший судимости, полностью признал свою вину. Суд назначил ему пять лет колонии строгого режима и обязал возместить весь причиненный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники обманывают студентов под видом преподавателей.