Вход в вестибюли пяти станций метро закрывали в Петербурге

Утром 8 июля в городе на Неве закрывали вход в вестибюли пяти станций метро. Временно недоступными для пассажиров были «Пионерская», «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Удельная». Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».