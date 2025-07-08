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Вход в вестибюли пяти станций метро закрывали в Петербурге

Причиной тому стала техническая неисправность в составе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 июля в городе на Неве закрывали вход в вестибюли пяти станций метро. Временно недоступными для пассажиров были «Пионерская», «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Удельная». Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

— Техническая неисправность в составе. Движение поездов остановлено от «Удельной» до «Петроградской». От «Парнаса» до «Удельной» составы следуют с увеличенным интервалом, — ранее сообщили представители подземки.

Тем временем на «Пионерской», как и на остальных нескольких станциях синей ветки, образовались толпы пассажиров. По состоянию на 08:50 движение восстановили, неисправный состав убрали.

В 08:55 на вход открыли вестибюли «Пионерской», «Озерков» и «Парнаса». Через пару минут доступными стали «Проспект Просвещения» и «Удельная».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что станцию метро «Парк Победы» закрыли на ремонт. На месте старого вестибюля построят двухэтажный. Его украсит мозаика с Георгием Победоносцем. Стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей.