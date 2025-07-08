В Уфе за организацию занятий проституцией осудят группу из 21 участника

Обвиняемый создал преступное сообщество в Башкирии, Татарстане, Московской области и в других регионах. В деятельность он вовлек 20 человек — выполнявших обязанности управляющих, диспетчеров и водителей. Стоимость предоставляемых в арендованных жилых помещениях услуг составляла от 2 до 2,5 тыс. рублей.