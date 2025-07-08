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В Уфе за организацию занятий проституцией осудят группу из 21 участника

Прокуратура направила дело в суд.

Источник: Freepik

Первый заместитель прокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 участника преступного сообщества в возрасте от 24 до 52 лет. Их обвиняют в организации занятий проституцией, сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по версии следствия, они применяли насилие и угрожали, содержали притоны и систематически предоставляли для этого помещения и вовлекали в занятия девушек.

Обвиняемый создал преступное сообщество в Башкирии, Татарстане, Московской области и в других регионах. В деятельность он вовлек 20 человек — выполнявших обязанности управляющих, диспетчеров и водителей. Стоимость предоставляемых в арендованных жилых помещениях услуг составляла от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Также с 2019 по 2023 годы в преступную деятельность вовлекли семь девушек, двоих из которых организатор, угрожая и применяя насилие, принуждал продолжать заниматься проституцией.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Уфы.