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Аэропорт «Пулково» вернулся к штатной работе

Петербургский аэропорт «Пулково» вернулся к штатной работе после недавних ограничений. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Петербургский аэропорт «Пулково» вернулся к штатной работе после недавних ограничений. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе (…) осталось восемь задержанных рейсов, о переносе которых сообщалось ранее. Запланированные на 7 июля вылеты обеспечены, — передает Telegram-канал пресс-службы.

Там также поблагодарили всех пассажиров за проявленное терпение и пожелали «приятных и комфортных перелетов».

По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.

Позже стало известно, что нехватка трапов и буксировочных бригад стали причинами недавнего коллапса в аэропорту Шереметьево.