Четыре дня искали тело утонувшего подростка в Павлодарской области

«Около поселка Солнечный города Экибастуза на искусственном озере “Шандыксор” продолжаются поисковые работы по поиску мальчика 2009 года рождения, утонувшего 4 июля около 16:10 во время купания в запрещенном месте», — сообщили в департамента по ЧС Павлодарской области.