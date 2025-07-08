Четыре дня искали тело утонувшего подростка в Павлодарской области

«Спасателями из воды извлечено тело подростка 2009 года рождения, утонувшего 4 июля при купании в запрещённом месте на озере Шандыксор возле поселка Солнечный города Экибастуза», — сообщили в департаменте ЧС Павлодарской области во вторник.
Сообщается, что тело обнаружено на расстоянии примерно в 400−500 метрах от места происшествия.
Напомним, поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и высокими волнами.
5 июля КазТАГ сообщал, что 16-летний подросток утонул в Павлодарской области.
«Около поселка Солнечный города Экибастуза на искусственном озере “Шандыксор” продолжаются поисковые работы по поиску мальчика 2009 года рождения, утонувшего 4 июля около 16:10 во время купания в запрещенном месте», — сообщили в департамента по ЧС Павлодарской области.
В ведомстве дополнили, поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и высокими волнами.
Тем не менее, водолазы продолжают выполнять погружения, отрабатывая квадрат за квадратом.
Поисками подростка заняты шесть сотрудников ДЧС, две единицы техники, столько же плавательных средства, а также эхолот.