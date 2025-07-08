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Раскрыто, за какую сумму бывший военный продал секретную информацию Украине

Бывший военнослужащий из Челябинска передал секретные сведения ВСУ за 80 долларов.

Бывший военнослужащий из Челябинска передал секретные сведения ВСУ за 80 долларов. Об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на материалы уголовного дела.

За предоставленные фотографии российской военной техники, складов с оружием и продовольствием украинские спецслужбы перечислили на счет гражданина России два перевода — по 30 и 50 долларов.

Экс-контрактник был задержан при попытке незаконного пересечения границы с целью вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации.

В настоящее время подозреваемого доставили в столицу для участия в судебном разбирательстве по уголовному делу во Втором Западном окружном военном суде.

Как заявил обвиняемый, он не отрицает факта передачи информации, однако не расценивает свои действия как преступные. В связи с этим он отказывается признавать вину.

23-летний уроженец Челябинска, ранее служивший по контракту в звании ефрейтора, внесен в российский перечень террористов. Ранее судебная инстанция продлила ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 сентября. Максимальным наказанием по статье может стать пожизненное заключение.

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