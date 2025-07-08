В самолете Москва — Самара сработало предупреждение столкновения воздушных судов

В понедельник, 7 июля, на самолете, летевшем по маршруту Москва — Самара — Москва, сработала сигнализация о приближении других воздушных судов и столкновении с ними. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
— При выполнении рейса экипаж докладывал о срабатывании системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе в режиме консультативной информации, — говорится в сообщении.
При этом в данном районе и смежных секторах других воздушных судов не было. Самолет продолжил полет на аэродром назначения. Отмечается, что посадка прошла благополучно. Непредвиденная ситуация произошла на самолете Airbus A321−211.
Напомним, 7 июля в самарском аэропорту задержали восемь рейсов и отменили пять. Вылеты планировались в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Сочи, Анталью и Ереван.