Мэр молдавского села, который насмерть сбил подростка обрушился с критикой на власть после отмены выборов в Болдурештах: «Я за ПАС глотку рвал, а они надо мной издеваются»

Никанор Чокинэ не сдается. Он снова баллотируется на выборах в Болдурештах и намерен «дойти до ЕСПЧ».
Никанор Чокинэ бурно отреагировал на то, что Апелляционная палата Северного региона признала недействительными местные выборы в коммуне Болдурешты, где он был избран примаром в результате второго тура, состоявшегося 1 июня. В интервью Ziarul de Gardă Чокинэ выступил с резкими обвинениями в адрес власти, главы Генинспектората полиции Виорела Чернэуцану, а также СМИ, используя нецензурную лексику и угрожая, что «все они будут плакать», когда сменится власть. Он заявил, что вновь будет баллотироваться на повторных выборах через две недели и намерен дойти «до ЕСПЧ».
По телефону для Ziarul de Gardă Чокинэ заявил, цитата: «Я вам даю 100%, что будет уголовное дело, тогда уж и Чернэуцану, и всем остальным мало не покажется… потому что они сделали всё по заказу. Делаете вид, что не понимаете, но скоро и над вами будут также издеваться. (…) Всё это организовано властью и Чернэуцану. Мне было всё ясно ещё по его сообщениям — я знал, что выборы аннулируют. (…) Это страна дураков. Я понимаю, что меня привлекли по уголовному делу, но я не виновен. А вы продолжаете делать вид, что идет дождь. Дождётесь, что и с вами поступят так же, когда сменится власть — будете бегать и кричать, чтоб вас пожалели», — заявил Чокинэ для Ziarul de Gardă.
Он также подчеркнул, что будет бороться до конца, чтобы выиграть выборы, добавив: «Власть — беспросветно глупа. Я голосовал за PAS, но они уже потеряли 5% только за то, что преследовали меня полгода. В следующие две недели я буду исполнять обязанности временного примара. Подам документы на участие в выборах. Я выиграю выборы в Болдурештах, и тогда кое-кто лопнет от злости… и пусть это станет уроком для власти: не вмешивайтесь, уважайте волю народа. Вся Европа будет смеяться», — сказал Чокинэ.
В свою очередь, пресс-секретарь PAS Адриана Влас назвала для издания Зиарул де Гардэ заявления Чокинэ «абсурдом», добавив, что «правосудие выполнит свою работу». Глава ГИП Виорел Чернэуцану отверг обвинения, уточнив, что уголовное дело о фальсификации избирательных документов находится в ведении прокуратуры, а не полиции.
Напомним, Апелляционная палата Северного региона аннулировала выборы в Болдурештах и обязала ЦИК провести повторный второй тур в течение двух недель. Это решение было принято после того, как соперник Чокинэ — Серджиу Буликану — оспорил результаты голосования. Хотя суд Унген отказал в удовлетворении жалобы, Апелляционная палата частично отменила это решение и встала на сторону Буликану. Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Центризбирком пока не прокомментировал ситуацию.
Буликану утверждает, что при подсчёте голосов были допущены ошибки. Повторный пересчёт не изменил результат, но было выявлено 21 нарушение, касающееся избирательных списков. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в фальсификации. Чокинэ отверг обвинения и сказал, что снова пойдёт на выборы. Он также отметил, что обратится в Европейский суд по правам человека, если и повторное голосование будет вновь аннулировано.
Напомним, Никанор Чокинэ обвиняется в том, что в феврале 2024 года насмерть сбил подростка, скрылся с места аварии, а затем якобы пытался уничтожить улики. Сам он свою вину не признаёт.
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