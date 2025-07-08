Мэр молдавского села, который насмерть сбил подростка обрушился с критикой на власть после отмены выборов в Болдурештах: «Я за ПАС глотку рвал, а они надо мной издеваются»

По телефону для Ziarul de Gardă Чокинэ заявил, цитата: «Я вам даю 100%, что будет уголовное дело, тогда уж и Чернэуцану, и всем остальным мало не покажется… потому что они сделали всё по заказу. Делаете вид, что не понимаете, но скоро и над вами будут также издеваться. (…) Всё это организовано властью и Чернэуцану. Мне было всё ясно ещё по его сообщениям — я знал, что выборы аннулируют. (…) Это страна дураков. Я понимаю, что меня привлекли по уголовному делу, но я не виновен. А вы продолжаете делать вид, что идет дождь. Дождётесь, что и с вами поступят так же, когда сменится власть — будете бегать и кричать, чтоб вас пожалели», — заявил Чокинэ для Ziarul de Gardă.