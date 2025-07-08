В Красноярском крае бывший чиновник лишился имущества на 24 млн рублей

В 2016—2023 гг. экс-руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Березовского района вместе с супругой сделал несколько дорогих покупок — три нежилых помещения, две премиальные иномарки и погасила кредит на Land Cruiser. Чиновник не смог обосновать происхождение высоких доходов — сумма значительно расходилась с той, что была указана в декларации.