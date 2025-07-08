В Красноярском крае бывший чиновник лишился имущества на 24 млн рублей

В Красноярском крае у бывшего чиновника изъяли имущество на 24 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.
В 2016—2023 гг. экс-руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Березовского района вместе с супругой сделал несколько дорогих покупок — три нежилых помещения, две премиальные иномарки и погасила кредит на Land Cruiser. Чиновник не смог обосновать происхождение высоких доходов — сумма значительно расходилась с той, что была указана в декларации.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении в бюджет 10 млн рублей за купленные нежилые помещения и 14 млн рублей в счет стоимости дорогостоящего имущества, законность приобретения которого не установлена.
Суд удовлетворил требование прокуратуры.
В суде также находится уголовное дело в отношении экс-чиновника за превышение полномочий, повлекшее незаконное отчуждение собственности стоимостью 66 млн рублей. Участки возвращены муниципалитету.
Ранее сообщалось о назначении нового прокурора в Березовском районе.