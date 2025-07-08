Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова

Нина Андреевна Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. С юных лет она окунулась в мир искусства, начав свою карьеру в Ростовском театре оперетты, где с 1943 года работала балериной. Ее жизнь — это пример не только таланта и мастерства, но и неизменной преданности цирковому искусству, которое она передала следующим поколениям своей семьи.