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Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова

Скончалась заслуженная артистка России, выдающаяся дрессировщица слонов Нина Андреевна Корнилова, ей было 98 лет. Об этом стало известно из сообщения Большого Московского цирка.

Скончалась Нина Андреевна Корнилова.

Скончалась заслуженная артистка России, выдающаяся дрессировщица слонов Нина Андреевна Корнилова, ей было 98 лет. Об этом стало известно из сообщения Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — написал Большой Московский Цирк в telegram-канале. Коллектив цирка также принес соболезнования ее близким.

Нина Андреевна Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. С юных лет она окунулась в мир искусства, начав свою карьеру в Ростовском театре оперетты, где с 1943 года работала балериной. Ее жизнь — это пример не только таланта и мастерства, но и неизменной преданности цирковому искусству, которое она передала следующим поколениям своей семьи.