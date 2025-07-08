В Ростове попытка скрыться от ГАИ стоила жизни женщине

Смертельное ДТП после погони произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла около 3:00 ночи.
В селе Чалтырь сотрудники ГАИ заметили Toyota Camry, за рулем которой как станет известно позже находился 19-летний водитель без прав. Когда полицейские попытались остановить автомобиль, молодой человек решил скрыться, спровоцировав опасную погоню.
— Нарушитель проигнорировал законное требование об остановке и начал опасный маневр бегства по маршруту: автодорога Ростов-Таганрог — Западная хорда — улица 9 Мая — проспект Стачки, — сообщили в Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на перекрестке проспекта Стачки и улицы Малиновского, где Toyota Camry проехала на красный свет, совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander и вызвала цепную реакцию. Так, Mitsubishi врезался в опору ЛЭП, а Toyota загорелась.
В результате, погибла 54-летняя пассажирка Mitsubishi. Травмы получили 45-летний водитель и 17-летний пассажир иномарки, а 19-летний водитель Toyota и три его пассажира.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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