В Ростове попытка скрыться от ГАИ стоила жизни женщине

Трагедия произошла на перекрестке проспекта Стачки и улицы Малиновского, где Toyota Camry проехала на красный свет, совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander и вызвала цепную реакцию. Так, Mitsubishi врезался в опору ЛЭП, а Toyota загорелась.