В Красноярском крае у экс-чиновника изъяли имущество на сумму 24 миллиона рублей

Прокуратура установила значительное несоответствие между официальными доходами чиновника и его расходами, что вызвало вопросы о законности получения таких крупных сумм. В результате ведомство подало иск в суд с требованием вернуть в государственный бюджет стоимость нежилых помещений в размере 10 и 14 миллионов рублей, так как законность их приобретения не была подтверждена. Суд удовлетворил иск прокуратуры.