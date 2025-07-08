В Красноярском крае у экс-чиновника изъяли имущество на сумму 24 миллиона рублей

Суд вынес решение о конфискации имущества бывшего главы управления администрации Березовского района, стоимость которого составляет 24 миллиона рублей. Это имущество было приобретено на средства, происхождение которых не удалось подтвердить.
По информации прокуратуры, в период с 2016 по 2023 годы чиновник, вместе со своей супругой, совершил ряд крупных покупок, включая три нежилых помещения и две премиум-иномарки, общая стоимость которых превысила 6 миллионов рублей. Также он погасил кредит за автомобиль Land Rover, стоимостью 5,6 миллиона рублей.
Прокуратура установила значительное несоответствие между официальными доходами чиновника и его расходами, что вызвало вопросы о законности получения таких крупных сумм. В результате ведомство подало иск в суд с требованием вернуть в государственный бюджет стоимость нежилых помещений в размере 10 и 14 миллионов рублей, так как законность их приобретения не была подтверждена. Суд удовлетворил иск прокуратуры.
Кроме того, прокуратура сообщает о том, что в отношении экс-чиновника также рассматривается уголовное дело за превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), которое привело к незаконному отчуждению земельных участков из муниципальной собственности на сумму 66 миллионов рублей. Участки уже были возвращены муниципалитету по искам прокурора.
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