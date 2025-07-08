Пермский автодилер попался на двойной продаже автомобиля

Восстанавливать справедливость несостоявшемуся покупателю пришлось в судебном порядке.
Мужчина заключил договор купли-продажи на машину за 699 тысяч рублей, внес предоплату и получил все документы. Ему даже сообщили конкретный VIN-номер автомобиля, обещая доставку в течение недели. Однако вместо машины покупатель получил череду переносов сроков. Неделя ожидания растянулась на долгие месяцы.
Приехав в салон за разъяснениями, гражданин услышал шокирующий ответ: автомобиль, за который он уже заплатил, продан другому покупателю. Попытки добиться правды у самого дилера ни к чему не привели, и обманутый автолюбитель пошел в суд. Суд встал на сторону истца и обязал автодилера в течение 10 дней после вступления решения в силу передать клиенту автомобиль, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Соответствующий документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возложенных судом обязательствах, требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 50 тысяч рублей. Применение штрафной санкции возымело должный эффект. Автодилер передал взыскателю долгожданную «Ладу» и перечислил все положенные выплаты в размере 112 тысяч рублей.