Пермский автодилер попался на двойной продаже автомобиля

Соответствующий документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возложенных судом обязательствах, требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 50 тысяч рублей. Применение штрафной санкции возымело должный эффект. Автодилер передал взыскателю долгожданную «Ладу» и перечислил все положенные выплаты в размере 112 тысяч рублей.