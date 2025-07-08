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Пашинян заявил, что лично возглавит движение против церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против Армянской Апостольской Церкви. Соответствующее сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Церкви.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против Армянской Апостольской Церкви. Соответствующее сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

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«Дом Иисуса Христа, место похода Миадзинского, занимает антихрист, собакоед, антинациональная, антигосударственная группа и должен быть освобожден. Я буду руководить этим освобождением», — написал Пашинян в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Первопрестольного Эчмиадзина.

Обострение отношений между государством и церковью происходит на фоне недавних протестов в Ереване. Тысячи людей вышли на митинг в поддержку предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который ранее открыто выступил в защиту армянской церкви и был арестован по решению суда.

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