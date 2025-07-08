Двух девушек заставили заниматься этим насильно: в Уфе предстанут перед судом организаторы проституции

В Уфе предстанет перед судом 21 участник преступной группы, занимавшейся организацией проституции в разных уголках России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно данным ведомства, ОПГ действовало на территории Башкирии, Татарстана, Московской области и других регионов в период с 2019 по 2023 год. В группу входили лица в возрасте от 24 до 52 лет, выполнявшие роли организаторов, управляющих, диспетчеров и водителей.
По данным следствия, «услуги» оказывались в арендованных помещениях по цене от 2 до 2,5 тысяч рублей. Злоумышленники вовлекли в проституцию семь девушек, двое из которых, согласно материалам уголовного дела, подвергались угрозам и насилию с целью принуждения к продолжению этой деятельности.
Материалы дела с обвинениями в организации преступного сообщества, содержании притонов и вовлечении в проституцию направлено в Калининский районный суд Уфы.
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