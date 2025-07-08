Двух девушек заставили заниматься этим насильно: в Уфе предстанут перед судом организаторы проституции

По данным следствия, «услуги» оказывались в арендованных помещениях по цене от 2 до 2,5 тысяч рублей. Злоумышленники вовлекли в проституцию семь девушек, двое из которых, согласно материалам уголовного дела, подвергались угрозам и насилию с целью принуждения к продолжению этой деятельности.