В Иркутской области 78 человек погибли на пожарах за полгода

За первую половину 2025 года в Иркутской области произошло 2675 пожаров — это на 411 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
— Более тысячи раз пожары начинались из-за небрежного обращения с огнем. В 940 случаях причиной стали проблемы с электропроводкой, еще в 281 — неисправные печи. За указанный период произошло 182 умышленных поджога, а также 117 неполадок в транспорте, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего пожаров случилось в жилых домах (1356 случаев) и на открытых складах (750). Пламя унесло жизни 78 сибиряков, среди которых пять детей, еще 106 человек получили травмы. При этом пожарные спасли 424 человека и помогли эвакуироваться 3124 жителям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки потушили семь лесных пожаров.