Грязь, паутина и левые официанты: в Перми приостановлена деятельность банкетного зала на Монастырской

Проверка в банкетном зале «ВАЙТ ХОЛЛ» была проведена по факту расследования случаев кишечной инфекции. В результате было установлено, что ООО «ВАЙТ ХОЛЛ» допустило к обслуживанию банкетного мероприятия случайных людей, нанятых по объявлению на улице, без медосмотров и гигиенической подготовки.
В производственном помещении, где осуществлялась подготовка блюд к раздаче, не проводилась влажная уборка: на стенах имелись следы жира, пыль, грязь и паутина. Отсутствовали производственный контроль, регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках и на складах, маркировка уборочного инвентаря.
Суд признал ООО «ВАЙТ ХОЛЛ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности банкетного зала сроком на 90 суток.
Накануне исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники выехали в банкетный зал на Монастырской, 2. Входные двери опечатаны, руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда.