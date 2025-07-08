Грязь, паутина и левые официанты: в Перми приостановлена деятельность банкетного зала на Монастырской

Накануне исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники выехали в банкетный зал на Монастырской, 2. Входные двери опечатаны, руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда.