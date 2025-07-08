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Полиция задержала 49-летнего самарца, который прятал героин в квартире родителей

Мужчину поймали в январе нынешнего года. На него завели уголовное дело. Материалы передали в суд.

Мужчину поймали в январе нынешнего года. На него завели уголовное дело. Материалы передали в суд. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

Правоохранители задержали 49-летнего горожанина около его дома (там лежал сверток с героином) и отвезли в отдел. Позже в присутствии понятых сотрудники осмотрели жилье престарелых родителей и нашли еще 29 упаковок с наркотиком.

Всего полицейские обнаружили около 27 граммов «запрещенки». Самарец уточнил: закупился для сбыта по городу. Пока находится под стражей.

На днях писали, что в областном центре будут судить 33-летнего героинового «закладчика» с криминальным прошлым.

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