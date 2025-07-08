Полиция задержала 49-летнего самарца, который прятал героин в квартире родителей

Мужчину поймали в январе нынешнего года. На него завели уголовное дело. Материалы передали в суд. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Правоохранители задержали 49-летнего горожанина около его дома (там лежал сверток с героином) и отвезли в отдел. Позже в присутствии понятых сотрудники осмотрели жилье престарелых родителей и нашли еще 29 упаковок с наркотиком.
Всего полицейские обнаружили около 27 граммов «запрещенки». Самарец уточнил: закупился для сбыта по городу. Пока находится под стражей.
На днях писали, что в областном центре будут судить 33-летнего героинового «закладчика» с криминальным прошлым.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.