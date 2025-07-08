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В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП

В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области

ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП с погибшим произошло ночью в Ленинском округе Омска: 44-летний водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной, в районе дома № 75 он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение частного дома.

«После чего автомобиль столкнулся с хозяйственной постройкой и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося выясняются, расследование продолжается.