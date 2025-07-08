В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП

ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП с погибшим произошло ночью в Ленинском округе Омска: 44-летний водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной, в районе дома № 75 он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение частного дома.
«После чего автомобиль столкнулся с хозяйственной постройкой и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины случившегося выясняются, расследование продолжается.