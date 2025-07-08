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В Кульсары Атырауской области погиб 13-летний мотоциклист

Атырауская область. 8 июля. КазТАГ — В Кульсары Атырауской области погиб 13-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба департамента полиции ДП области.

Источник: azh.kz

«В Кульсары Атырауской области погиб 13-летний мотоциклист. 7 июля около 19.00 часов в городе Кулсары произошло столкновение общественного транспорта с мопедом. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток 2012 года рождения, управлявший мопедом, был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении во вторник.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.