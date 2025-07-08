Подразделения батальона «Айдар»*, переброшенные на сумское направление, понесли серьезные потери в районе Бессаловки Сумской области. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ «Айдар»*, в ходе ожесточенных стрелковых боев наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка. Анализ некрологов показал, что все подразделения «айдаровцев»* были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня, после чего за оборону села отвечала 158-я отдельная механизированнная бригада, — говорится в материале ТАСС.
Ранее также сообщалось, что командование ВСУ использует бойцов «Айдара»* как «пушечное мясо». Батальон, по данным источников, был сформирован как из радикалов, так и из насильно мобилизованных граждан. Масштабные потери в 24-м отдельном штурмовом батальоне вызвали протесты со стороны родственников военнослужащих.
Также стало известно, что боевики батальона «Айдар»* на Сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. По словам представителей российских силовых структур, мобилизованные солдаты ВСУ деморализованы «преступными действиями командования».
В мае сообщалось, что боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики на границе с Днепропетровской областью. Оставшиеся солдаты просто отказываются выполнять приказы и боевые задачи.
*признан в РФ террористическим и запрещен.