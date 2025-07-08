Батальон «Айдар»* понес колоссальные потери в Сумской области

— Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ «Айдар»*, в ходе ожесточенных стрелковых боев наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка. Анализ некрологов показал, что все подразделения «айдаровцев»* были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня, после чего за оборону села отвечала 158-я отдельная механизированнная бригада, — говорится в материале ТАСС.