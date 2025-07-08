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Лодка с ребёнком перевернулась на Вуоксе. Он не выжил

Следственному комитету предстоит выяснить обстоятельства гибели девочки четырёх лет в Выборгском районе Ленобласти. Она не пережила речную прогулку.

Трагедия произошла недалеко от турбазы «Зелёный мыс» накануне, стало известно «Фонтанке» 8 июля. Экстренные службы вызвали в десятом часу вечера, сообщив о перевернувшейся моторной лодке. В Вуоксе оказалась девочка. По предварительным данным, её смогли вытащить на берег, но ребёнок наглотался воды и не дышал.

Спасти малышку не удалось. Точную причину её смерти будут устанавливать судмедэксперты.

По информации издания, семья девочки из Приморского района Петербурга. Она младшая из двух детей, оба детсадовского возраста.