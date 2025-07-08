Готова экспертиза. Названы причины смерти ребёнка, гостившего у бабушки

Стали известны причины смерти 13-летнего подростка в Калачинском районе Омской области, который был в гостях у бабушки вместе с 5-летним братом, он находится в реанимации.
Подробности в материале сайта omsk.aif.ru.
За медицинской помощью не обращались.
Эта история началась с того, что мальчики приехали в гости к бабушке на несколько дней. 28 июня братья почувствовали недомогание. У них началась диарея.
Когда об этом узнали родители детей, то привезли лекарства, но не придали значения симптомам болезни своих сыновей. Бабушка три дня давала препараты ребятам, однако их состояние ухудшалось.
Скорая была вызвана только 30 июня. К сожалению, время было упущено — старший мальчик скончался до приезда медиков. Младший же был экстренно госпитализирован, он до сих пор находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Причина смерти и болезни найдена.
8 июля были обнародованы результаты назначенной следователями экспертизы. Установлена причина смерти ребёнка — это сальмонеллёз (острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы).
Источником инфекции чаще всего становятся куриные яйца. Вероятнее всего и на этот раз так и произошло — это одна из версий. Об этом корреспонденту сайта omsk.aif.ru сообщил собственный источник.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отметим, что семья характеризуется положительно, на учёте не состояла.
«Всё мыть!».
«Чистота — залог здоровья», — говорит врач-педиатр с 50-летним опытом работы София Столярова.
Специалист подчёркивает, что такие трагические случаи — повод всем пересмотреть обустройство своего холодильника и подкорректировать кухонные привычки.
Сальмонеллёз чаще всего ассоциируется с пищевыми отравлениями, но это не так — это сложная инфекция, способная вызывать серьёзные осложнения.
В организм человека сальмонелла попадает из-за недостаточной термообработки пищи и, если допущено нарушение технологии приготовления блюд. Можно заразиться через контакт с животными, а ещё через любые поверхности, включая руки.
Начинается всё с резкого повышения температуры тела до 39 и выше, озноба, выраженной слабости, тошноты и диареи.
А вот, если лечение будет неправильным, то возможны осложнения — инфекционно-токсический шок, энцефалопатия, менингит и многое другое. Диагностировать и ставить диагноз, назначать лечение и контролировать его должен врач.
"Простые правила известные всем: держал в руках куриные яйца — тщательно мой руки. Все знают, что они потенциальный источник салмонеллёза, но пренебрегают гигиеной рук.
Для яиц должна быть отдельная полка в холодильнике — и если вы их перед укладкой в него не моете с мылом, то храните в пакете. Недопустимо, чтобы с куриными яйцами контактировали другие продукты.
Поверхность стола, например, на которой лежали немытые куриные яйца также должна обрабатываться, как доски и ножи, на которых и с помощью которых разделывается мясо, в том числе куриное. Я бы вообще рекомендовала иметь отдельную разделочную доску для мяса. Стоит только ввести такие простые правила один раз, а соблюдать их легко!
Добавлю и ещё, что организм ребёнка — не полигон для испытаний. Нужно формировать правильные гастрономические привычки у детей. Потому куриные яйца должны быть термически приготовлены полностью — вкрутую. Дети и пожилые люди находятся в группе риска перед инфекцией сальмонеллёза".