Готова экспертиза. Названы причины смерти ребёнка, гостившего у бабушки

Поверхность стола, например, на которой лежали немытые куриные яйца также должна обрабатываться, как доски и ножи, на которых и с помощью которых разделывается мясо, в том числе куриное. Я бы вообще рекомендовала иметь отдельную разделочную доску для мяса. Стоит только ввести такие простые правила один раз, а соблюдать их легко!