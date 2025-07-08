Волгоградский студент помогал обманывать пенсионеров

Волгоградские оперативники задержали 18-летнего студента колледжа, который оказался курьером в схеме телефонного мошенничества. Жертвами становились доверчивые пенсионеры, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на ГУ МВД по региону. Юноша, поддавшись соблазну «легкого заработка», согласился на предложение, поступившее от незнакомцев, и стал забирать деньги у пожилых людей, перечисляя их на указанные аферистами счета.
Работники колл-центров обзванивали пожилых людей, сообщая им о том, что их близкие якобы стали виновниками ДТП или задержаны за совершение преступления. За «освобождение» родственников от уголовной ответственности требовали крупные суммы денег.
По данным следствия, студент успел посетить как минимум двух пенсионеров. У пожилого мужчины из Ворошиловского района он забрал 200 тысяч рублей, а 89-летняя жительница Кировского района отдала ему 300 тысяч, чтобы «спасти» своего сына.
«Легкие деньги» обернулись для юного курьера серьезными проблемами. Сейчас он задержан и находится под стражей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждены и расследуются уголовные дела.