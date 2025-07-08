Волгоградский студент помогал обманывать пенсионеров

Волгоградские оперативники задержали 18-летнего студента колледжа, который оказался курьером в схеме телефонного мошенничества. Жертвами становились доверчивые пенсионеры, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на ГУ МВД по региону. Юноша, поддавшись соблазну «легкого заработка», согласился на предложение, поступившее от незнакомцев, и стал забирать деньги у пожилых людей, перечисляя их на указанные аферистами счета.