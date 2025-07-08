«Сердца разбиты»: число жертв внезапного наводнения в США превысило 100 человек

В результате внезапных наводнений в Техасе погибли более 100 человек, и, увы, ожидается еще больше жертв. В летнем лагере для девочек Camp Mystic подтвердили гибель 27 детей и вожатых, а усиление дождей угрожает затопить регион.
К концу дня в понедельник число погибших в результате внезапных наводнений, которые с пятницы привели к разрушениям в Техасе, превысило 100 человек и, как ожидается, будет расти по мере обнаружения новых жертв и усиления дождей, угрожающих затопить регион.
Летний лагерь для девочек Кэмп Мистик на берегу реки Гваделупа в Техасе, подтвердил, что 27 детей и вожатых погибли, пишет The Guardian.
«Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями, которые переживают эту невообразимую трагедию. Мы постоянно молимся за них», — говорится в заявлении на сайте лагеря.
В сообщении сказано, что поиски пропавших людей продолжаются, и добавлялось: «Мы просим вас продолжать молиться, уважать и оберегать частную жизнь каждой из наших пострадавших семей».
Camp Mystic — это христианский лагерь, который на протяжении своей 99-летней истории принимал у себя детей некоторых представителей политической элиты Техаса. Бывшая первая леди Лора Буш была там вожатой, а в прошлом лагерь посещали дочери бывшего президента США Линдона Джонсона и бывшего губернатора Техаса Джона Коннелли.
Вожатая лагеря «Мистик» Хлоя Чилдресс также погибла во время наводнения, подтвердил представитель ее средней школы в воскресенье.
Число пропавших без вести людей из других близлежащих лагерей не разглашается, поскольку официальные лица заявили, что угроза наводнения, опасного для жизни, остается, а бригады продолжают срочные поиски людей, все еще пропавших без вести.
Уровень воды в реке Гваделупе поднялся на 8 метров за 45 минут в предрассветные часы пятницы после ливня к северу от Сан-Антонио. Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что по меньшей мере 68 человек были найдены мертвыми в районе, известном как Хилл-Кантри. Там расположено несколько летних лагерей. По словам местных чиновников, по меньшей мере еще 10 человек погибли в округах Трэвис, Бернет, Кендалл, Том Грин и Уильямсон.
Губернатор Техаса Грег Эббот предупредил, что продолжающиеся во вторник проливные дожди могут привести к более опасным наводнениям, особенно в местах, где грунт уже пропитан водой.
Жители Керра расчищали от грязи свои разрушенные дома и спасали то имущество, которое могли. Некоторые говорили, что их спас только героизм соседей, поскольку власти столкнулись с вопросами о том, было ли выпущено достаточное количество предупреждений о ливне, сколько человек на самом деле их получили и было ли сделано достаточно для подготовки к дождю.
Рейган Браун рассказал Associated Press, что его родителям, которым за 80, удалось спастись, когда вода затопила их дом в городе Хант. Когда родители Брауна узнали, что их 92-летняя соседка застряла на чердаке, они вернулись и спасли ее. «Затем они смогли добраться до своего сарая для инструментов, расположенного на возвышенности, и соседи рано утром начали собираться в их сарае для инструментов, и они все вместе отправились на прогулку», — говорит Браун.
Местные власти уже столкнулись с вопросами о том, какие системы предупреждения о наводнениях и планы эвакуации были задействованы в округе. Судья Роб Келли, высшее должностное лицо округа, заявил журналистам, что «никто не ожидал, что это произойдет». В прошлом округ рассматривал возможность использования сирены, предупреждающей о торнадо, но Келли сказал, что общественность «была потрясена ценой».
«В понедельник утром будет много критики, много сомнений и квотербеков», — сказал представитель Республиканской партии США Чип Рой, в чей округ входит округ Керр, сообщает Associated Press. «Многие люди говорят “почему” и “как”, и я это понимаю».
Министерство внутренней безопасности США отреагировало на критику систем оповещения в воскресенье в социальных сетях, заявив, что мейнстримные СМИ «лгут» и что Национальная метеорологическая служба выпустила своевременные предупреждения.
Дональд Трамп в воскресенье подписал декларацию о ликвидации последствий стихийного бедствия в округе Керр, которая призвана разблокировать федеральные ресурсы, предназначенные для оказания помощи местным чиновникам. Он сказал, что, вероятно, посетит округ в пятницу, через неделю после смертоносного наводнения, заявив, что приезд раньше может помешать поисково-восстановительным работам.