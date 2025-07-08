«Сердца разбиты»: число жертв внезапного наводнения в США превысило 100 человек

Рейган Браун рассказал Associated Press, что его родителям, которым за 80, удалось спастись, когда вода затопила их дом в городе Хант. Когда родители Брауна узнали, что их 92-летняя соседка застряла на чердаке, они вернулись и спасли ее. «Затем они смогли добраться до своего сарая для инструментов, расположенного на возвышенности, и соседи рано утром начали собираться в их сарае для инструментов, и они все вместе отправились на прогулку», — говорит Браун.