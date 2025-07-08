Десятки людей пропали без вести после оползней в горном регионе

Серьезное наводнение в июне уже привело к десяткам смертей в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мизорам, где муссонные дожди приходят раньше. Раннее наступление сильных муссонных дождей в Мумбаи привело к тому, что большие районы города оказались под водой, в результате чего столичный регион, где проживает около 24 миллионов человек, оказался в состоянии застоя.