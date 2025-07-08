Десятки людей пропали без вести после оползней в горном регионе

Горный индийский штат Химачал-Прадеш оказался в тяжелом положении после того, как на него обрушились ливни, внезапные наводнения и оползни, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Сотни домов, мостов, дорог и опор электропередач в северном индийском штате были смыты после 23 внезапных наводнений и 16 оползней, вызванных необычно обильными осадками в минувшие выходные. Согласно отчету правительства штата Химачал-Прадеш, также было зафиксировано 19 ливневых дождей, во время которых выпало огромное количество осадков, что привело к внезапному наводнению.
В нескольких округах сохраняется повышенная готовность к дальнейшим оползням, и на этой неделе ожидается еще больше осадков, пишет The Guardian.
Расположенный в горной местности Гималаев штат Химачал-Прадеш в последние годы неоднократно страдал от последствий чрезвычайной климатической ситуации, которая привела к тому, что муссонные дожди стали неустойчивыми и выпадали более интенсивными, неуправляемыми потоками.
В 2023 году в штате Химачал-Прадеш были разрушены значительные объекты необходимой инфраструктуры, и более 300 человек погибли в результате разрушительного наводнения на севере Индии, напоминает The Guardian.
Многие из крупнейших городов штата построены на крутых склонах, в результате чего сотни домов, часто построенных на небезопасной местности, рушатся или оказываются затопленными грязью из-за оползней и наводнений.
Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что число погибших в результате стихийных бедствий, связанных с муссонами, в этом году достигло 78 человек, включая случаи гибели от внезапных наводнений, поражения электрическим током и дорожно-транспортных происшествий.
В понедельник продолжались спасательные работы по поиску десятков людей, которые все еще числятся пропавшими без вести после схода оползней, но официальные лица заявили, что их усилия были затруднены из-за опасного рельефа региона и разрушения жизненно важных дорог. Многие районы по всему штату остались изолированными, без доступа к чистой воде и электроэнергии.
Одним из наиболее пострадавших городских районов штата стал город Манди. Городской депутат, звезда Болливуда, ставшая политиком, Кангана Ранаут, известная своими часто провокационными заявлениями, вызвала возмущение после того, как заявила, что у нее «нет средств для оказания помощи в случае стихийных бедствий и она не занимает никакого поста в правительстве».
Эксперты неоднократно заявляли, что климатический кризис повышает риск наводнений в Индии до опасного уровня из-за увеличения количества осадков, повышения уровня моря и более экстремальных погодных явлений, особенно в период муссонов с июня по сентябрь, когда выпадает около 80% осадков в стране.
Серьезное наводнение в июне уже привело к десяткам смертей в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мизорам, где муссонные дожди приходят раньше. Раннее наступление сильных муссонных дождей в Мумбаи привело к тому, что большие районы города оказались под водой, в результате чего столичный регион, где проживает около 24 миллионов человек, оказался в состоянии застоя.