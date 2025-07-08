Ранее судимый безработный тольяттинец украл продукты на 4 тысячи рублей

Это произошло в Автозаводском районе города. 36-летний местный признал вину. Готов сотрудничать со следствием, уточнили в областном ГУ МВД.
О пропаже продуктов на 4 тыс. рублей сообщил администратор торговой точки. Правоохранители осмотрели место происшествия, поговорили с работниками и взглянули на записи с камер наблюдения. На них заметили подозреваемого.
Позже мужчину заметили около многоквартирного дома. Тот, увидев полицейских, попытался скрыться. Завязалась погоня. Но скрыться не удалось. Также сотрудники изъяли украденное.
Во время опроса безработный тольяттинец с криминальным прошлым во всем сознался. Товары планировал продать прохожим. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Недавно сообщали, что в Самарской области мужчина украл телефон у своего знакомого во время застолья.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.