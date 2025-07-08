Полиция задержала кальянщика после взрыва возле ТЦ «Малина» в Рязани

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Рязани кальянщика, который, предположительно, виновен во взрыве возле местного ТЦ «Малина». Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
По предварительным данным, 18-летний сотрудник принес с собой на работу гранату, после чего дал посмотреть на нее гостям. В руки устройство взяли 21-летний Даниил и 20-летний Илья.
Кальянщик уверял, что граната учебная, поэтому ничего плохого не случился. Друзья, уверенные в том, что она не опасна, выдернули чеку.
Произошел взрыв, первому полностью оторвало кисть, второй скончался на месте. Кроме того, медики госпитализировали еще одного 20-летнего парня (он был рядом с эпицентром взрыва) и самого кальянщика.
Теперь 18-летнему парню может грозить до 10 лет заключения в колонии по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Хранение взрывных устройств», уточнили в публикации.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что неизвестные принесли к зданию на Соборной улице самодельное взрывное устройство, после чего привели его в действие между ТЦ и баром.