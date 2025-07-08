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Сразу восемь автомобилей загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре

На парковке на Бескудниковском бульваре вспыхнул пожар, в результате которого загорелись сразу восемь автомобилей. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Baza.

На парковке на Бескудниковском бульваре вспыхнул пожар, в результате которого загорелись сразу восемь автомобилей. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Baza.

Над районом поднялся густой черный дым, очевидцы сообщают о сильном возгорании. Отмечается, что сначала взорвалась одна из машин, а затем огонь перекинулся и на другие, передает Telegram-канал.

Эксперты отмечают, что хотя самовозгорание автомобилей летом происходит редко, в условиях жары оно все же возможно. Причинами могут стать утечка технических жидкостей, неисправности электропроводки или хранение легковоспламеняющихся материалов в салоне.

По данным прошлых лет, в летние месяцы в России фиксируется до 500 случаев возгорания машин, из них около пяти процентов связаны с влиянием погодных условий. Специалисты подчеркивают важность регулярного технического осмотра для предотвращения подобных инцидентов, передает aigenda.

Ранее в Южном порту Печатников произошел пожар на туристическом теплоходе — на борту находилось 1,5 тысячи литров топлива. Инцидент произошел 8 июля в 6:45 на нижней палубе судна «Егорий». Густой черный дым повалил из окна кормового трюма.