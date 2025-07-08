Сразу восемь автомобилей загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре

По данным прошлых лет, в летние месяцы в России фиксируется до 500 случаев возгорания машин, из них около пяти процентов связаны с влиянием погодных условий. Специалисты подчеркивают важность регулярного технического осмотра для предотвращения подобных инцидентов, передает aigenda.