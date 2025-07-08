Колония за издевательства над детьми: в Новосибирске осуждены директор и воспитатель садика

Суд признал их виновными. Директор получила 4 года 6 месяцев, воспитатель — 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Обе женщины также лишены права заниматься педагогической деятельностью: на четыре и три года соответственно.