Колония за издевательства над детьми: в Новосибирске осуждены директор и воспитатель садика

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к реальным срокам лишения свободы директора и воспитательницу частного детского сада. 52-летняя и 24-летняя женщины осуждены за истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
В период с мая по июль 2023 года подсудимые, пользуясь беспомощным состоянием малолетних воспитанников, систематически применяли к ним насилие. Они били детей, хватали их за части тела, высказывались в их адрес нецензурными словами.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, эти действия причиняли малышам не только физическую боль, но и психические страдания, а также нанесли существенный вред их нравственному развитию.
Суд признал их виновными. Директор получила 4 года 6 месяцев, воспитатель — 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Обе женщины также лишены права заниматься педагогической деятельностью: на четыре и три года соответственно.
Кроме того были удовлетворены иски родителей о компенсации морального вреда в размере от 30 до 150 тысяч рублей удовлетворены.