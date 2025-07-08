Минторг Казахстана ответит на пошлины США

Ранее власти США предупреждали о возможности возвращения повышенных пошлин с 1 августа 2025 года, если торговые переговоры с рядом стран, включая Казахстан, не приведут к прогрессу. В апреле был введен 90-дневный мораторий на тарифы, однако после его истечения американская сторона объявила о введении новых мер для государств, не согласовавших условия сотрудничества.