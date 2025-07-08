В Октябрьском районе задержали подозреваемых в вооруженном ограблении

В полицию Октябрьского района обратился 33-летний мужчина с заявлением о разбойном нападении. По его словам, трое малознакомых людей ворвались в его квартиру на 4-м Волжском проезде и, угрожая ножом, потребовали 10 тысяч рублей. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на МВД Саратовской области, испугавшись за свою жизнь, потерпевший занял деньги у друга и перевел их на карту одного из нападавших.
— Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей 30, 32 и 33 лет, ранее неоднократно судимые, — пишут журналисты.
Сейчас заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде — он выстрелил светошумовым патроном в сторону людей.