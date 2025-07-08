Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском районе задержали подозреваемых в вооруженном ограблении

Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В полицию Октябрьского района обратился 33-летний мужчина с заявлением о разбойном нападении. По его словам, трое малознакомых людей ворвались в его квартиру на 4-м Волжском проезде и, угрожая ножом, потребовали 10 тысяч рублей. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на МВД Саратовской области, испугавшись за свою жизнь, потерпевший занял деньги у друга и перевел их на карту одного из нападавших.

— Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей 30, 32 и 33 лет, ранее неоднократно судимые, — пишут журналисты.

Сейчас заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за дебош в поезде — он выстрелил светошумовым патроном в сторону людей.