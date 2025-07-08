Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины

Евросоюз ищет пути закрытия бюджетного дефицита Украины в размере 19 миллиардов долларов, который ожидается в 2026 году. В качестве одного из вариантов рассматривается предоставление авансовых займов от стран Группы семи (G7), сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

ЕС решает, как покрыть бюджетный дефицит Украины в 2026 году.

Евросоюз ищет пути закрытия бюджетного дефицита Украины в размере 19 миллиардов долларов, который ожидается в 2026 году. В качестве одного из вариантов рассматривается предоставление авансовых займов от стран Группы семи (G7), сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

«Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — приводит цитату Financial Times. Там отметили, что дефицит ожидается уже в следующем, 2026 году.

Сообщается, что Еврокомиссия уже скорректировала финансовые потоки для поддержки Украины в 2025 году из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Одной из мер может стать выделение двусторонних грантов Киеву на военные нужды — эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и одновременно засчитываться в целевые показатели расходов на оборону стран ЕС.

Кроме того, обсуждается возможность предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов или их реинвестирования в более высокорисковые финансовые инструменты. Окончательное решение о механизмах дополнительной поддержки пока не принято, переговоры между странами Евросоюза продолжаются.

Власти Киева не раз отмечали, что Украина способна самостоятельно покрывать исключительно оборонные расходы, в то время как финансирование других бюджетных направлений осуществляется за счет внешней поддержки. При этом значительная доля предоставляемых средств поступает в страну в форме кредитов, а не безвозмездных грантов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше