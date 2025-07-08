ЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины

ЕС решает, как покрыть бюджетный дефицит Украины в 2026 году.
«Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — приводит цитату Financial Times. Там отметили, что дефицит ожидается уже в следующем, 2026 году.
Сообщается, что Еврокомиссия уже скорректировала финансовые потоки для поддержки Украины в 2025 году из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Одной из мер может стать выделение двусторонних грантов Киеву на военные нужды — эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и одновременно засчитываться в целевые показатели расходов на оборону стран ЕС.
Кроме того, обсуждается возможность предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов или их реинвестирования в более высокорисковые финансовые инструменты. Окончательное решение о механизмах дополнительной поддержки пока не принято, переговоры между странами Евросоюза продолжаются.
Власти Киева не раз отмечали, что Украина способна самостоятельно покрывать исключительно оборонные расходы, в то время как финансирование других бюджетных направлений осуществляется за счет внешней поддержки. При этом значительная доля предоставляемых средств поступает в страну в форме кредитов, а не безвозмездных грантов.