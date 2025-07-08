ЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины

«Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — приводит цитату Financial Times. Там отметили, что дефицит ожидается уже в следующем, 2026 году.